В Петербурге ожидаются гололедица и похолодание

В субботу, 12 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности как всегда рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем утреннем прогнозе погоды.

«Сегодня на атмосферный фронт, отметившийся на территории Санкт-Петербурге осадками в различной фазе: от снега до ледяных дождей, покинет территорию региона, отправляясь дальше на север», — отметил он.

Местами пройдут небольшие осадки. Образуется сильная гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Утром столбики термометра покажу -1…+1 градус, к вечеру температура воздуха опустится до -3…-5°. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.