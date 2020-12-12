В Стрельне нашли «резиновые» квартиры с мигрантами

В Стрельне нашли «резиновые» квартиры с мигрантами
Полицейские выявили две резиновые квартиры. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции провели рейд и осмотрели более 2,8 тыс. квартир в 52 жилых домах Петродворцового района Петербурга. Стражи правопорядка искали мигрантов-нелегалов.

Рейд прошел 10 декабря. В итоге было обнаружено около 40 квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В двух из них проживало много мигрантов. Квартиры находятся в домах на Орловской улице и на Санкт-Петербургском шоссе в поселке Стрельна, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Двух человек привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Выявлены три факта незаконной постановки иностранных граждан на учет.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские проверили квартиры в 62 жилых домах на законность сдачи в аренду и законность проживающих в них лиц. В рейде участвовали более полусотни участковых.

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