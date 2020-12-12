Злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо петербуржцу и ограбил его

Злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо петербуржцу и ограбил его
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении мужчины в подъезде дома. Инцидент произошел еще 4 декабря.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 30-летний петербуржец и рассказал о том, что в подъезде дома 4 по Карельскому пер. неизвестный распылил ему в лицо газовый баллончик, после чего отобрал принадлежащий ему мобильный телефон.

В пятницу, 11 декабря сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Приморского района. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утренняя поездка в метро закончилась избиением и использованием средства самообороны. Рано утром, в воскресенье, 16 августа, в вагоне поезда на станции «Площадь Александра Невского» пассажиры петербургской подземки стали невольными свидетелями потасовки.

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