Злоумышленник распылил газовый баллончик в лицо петербуржцу и ограбил его

В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении мужчины в подъезде дома. Инцидент произошел еще 4 декабря.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 30-летний петербуржец и рассказал о том, что в подъезде дома 4 по Карельскому пер. неизвестный распылил ему в лицо газовый баллончик, после чего отобрал принадлежащий ему мобильный телефон.

В пятницу, 11 декабря сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Приморского района. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утренняя поездка в метро закончилась избиением и использованием средства самообороны. Рано утром, в воскресенье, 16 августа, в вагоне поезда на станции «Площадь Александра Невского» пассажиры петербургской подземки стали невольными свидетелями потасовки.