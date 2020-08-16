Во время драки в петербургской подземке распылили перцовый баллончик

Утренняя поездка в метро закончилась избиением и использованием средства самообороны.

Рано утром, в воскресенье, 16 августа, в вагоне поезда на станции «Площадь Александра Невского» пассажиры петербургской подземки стали невольными свидетелями потасовки. О драке очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Компания молодых людей по неизвестным причинам принялась избивать парня. Рукоприкладством дело не закончилось — один из участников драки достал перцовый баллончик и распылил содержимое.

Что стало причиной недопонимания между участниками конфликта — непонятно. Сотрудников правоохранительных органов на месте замечено не было, поэтому вагон буйные пассажиры покинули беспрепятственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Нарвской» произошла драка между контролером и пассажиром, причина — отсутствие защитной маски.