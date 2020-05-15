На «Нарвской» произошла драка между контролером и пассажиром, причина — отсутствие защитной маски

На &#171;Нарвской&#187; произошла драка между контролером и пассажиром, причина &#8212; отсутствие защитной маски
Что стало мотивом для такого экспрессивного поступка со стороны петербуржца, непонятно. Фото: Baltphoto

Полиция Северной столицы задержала нарушителя общественного порядка, который стал зачинщиком драки с контролером в метро.

Инцидент произошел утром четверга, 14 мая, передают в правоохранительных органах Петербурга. На одной из станций метрополитена сотрудник подземки, — контролер, — попросил горожанина, нарушавшего требование обязательного ношения защитных или медицинских масок в местах общественного пользования, надеть маску.

В ответ на замечание петербуржец попросту ударил контролера кулаком по лицу. Работника метро отправили в больницу, где ему уже оказали необходимую помощь и отпустили домой. Дебошира оперативно задержали, в его отношении заведено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители Петербурга задержали участников драки на овощебазе, произошедшей в прошлом году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
драка защитная маска метро нарвская санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вор обокрал квартиру на Приморском проспекте на полмиллиона рублей
Покупатель гаража почти развел петербурженку на миллион
В Колпино «сотрудник Центробанка» обманул старушку почти на 3 млн ...
В Красносельском районе нашли боеприпас времен ВОВ
Мошенник притворился покупателем холодильника и обчистил хозяина в Петербурге
Петербург направит правительству РФ предложения по поддержке занятости и ...
У жительницы Петербурга после пожара пропали бриллиантовое колье и валюта
На «Нарвской» произошла драка между контролером и пассажиром, ...