На «Нарвской» произошла драка между контролером и пассажиром, причина — отсутствие защитной маски

Что стало мотивом для такого экспрессивного поступка со стороны петербуржца, непонятно. Фото: Baltphoto

Что стало мотивом для такого экспрессивного поступка со стороны петербуржца, непонятно. Фото: Baltphoto

Полиция Северной столицы задержала нарушителя общественного порядка, который стал зачинщиком драки с контролером в метро.

Инцидент произошел утром четверга, 14 мая, передают в правоохранительных органах Петербурга. На одной из станций метрополитена сотрудник подземки, — контролер, — попросил горожанина, нарушавшего требование обязательного ношения защитных или медицинских масок в местах общественного пользования, надеть маску.

В ответ на замечание петербуржец попросту ударил контролера кулаком по лицу. Работника метро отправили в больницу, где ему уже оказали необходимую помощь и отпустили домой. Дебошира оперативно задержали, в его отношении заведено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители Петербурга задержали участников драки на овощебазе, произошедшей в прошлом году.