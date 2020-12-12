Названы лекарства, которые помогут облегчить симптомы коронавируса

Названы лекарства, которые помогут облегчить симптомы коронавируса
Врачи призвали не заниматься самолечением. Фото: Pixabay

Нужно принимать жаропонижающие, противовирусные и симптоматические средства.

Врачи перечислили лекарства, способные облегчить симптомы коронавируса. Об этом пишет «Лента.ру». Среди них — жаропонижающие, противовирусные и симптоматические средства, которые улучшат самочувствия пациента.

Так, муколитический препарат «Флуифорт» может уменьшить оксидативный стресс – таким образом будут сдерживаться воспалительные процессы. Чтобы спала температура, пьют «Парацетамол», «Ибупрофен», «Ибуклин».

При этом врачи добавляют, что заниматься самолечением не нужно и лучше всего обратиться к специалистам. Благодаря этому удастся вылечить быстрее – если, конечно, соблюдать рекомендации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стал известен еще один ключевой симптом коронавируса. Выяснилось, что в период с 17 марта по 30 апреля врачи выявили 1564 случая коронавируса. При этом у 55 % пациентов была миалгия.

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