Стал известен еще один ключевой симптом коронавируса

Исландские ученые провели исследование и нашли еще один симптом коронавируса.

В исследовании, которое опубликовано в British Medical Journal, говорится, что у большинства пациентов наблюдалась миалгия — боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, костях и органах.

К такому выводу ученые пришли, после анализа данных скрининга населения Исландии. Выяснилось, что в период с 17 марта по 30 апреля врачи выявили 1564 случая коронавируса. При этом у 55 % пациентов была миалгия.

По последним данным, в мире зарегистрировано 70 115 461 случай заражения коронавирусом, полностью выздоровело 45 282 772 пациента, число смертельных исходов достигло 1 591 622.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России в гражданский оборот была запущена вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор». Об этом в пятницу, 11 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с производителями вакцин.