Минздрав объявил о появлении «нового вида пандемии» в России

Минздрав объявил о появлении &#171;нового вида пандемии&#187; в России
Граждане стали хуже следить за своим питанием. Фото: pixabay.com

Врачи заявили, что граждане повально страдают от ожирения.

Генеральный директор НМИЦ кардиологии и главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов заявил, что в стране может появиться «новый вид пандемии». Он отметил, что многие граждане страдают от ожирения и эта проблема не менее важная, чем распространение коронавируса. Об этом сообщает Минздрав.

Главной причиной появления ожирения называют злоупотребление вредной пищей и неправильно питание. Бойцов добавил, что все чаще заболевают мужчины, а женщины тем временем намного лучше следят за своим здоровьем.

Эксперт отметил, что россияне перестали контролировать объемы поглощаемой пищи и часто едят калорийную еду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев с ожирением принудительно отправят на «удаленку». Напомним, в городе с 16 ноября действует обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.

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