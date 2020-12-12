Нерпы Шлиссик и Крошик погуляли по снегу

Животные заметно потолстели и, судя по всему, чувствуют себя великолепно.

Нерпы Шлиссик и Крошик сегодня, 12 декабря, отправились на прогулку по снегу. За ними наблюдали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы и сделали несколько снимков, которыми поделились в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе организации.

Ластоногие заметно растолстели и теперь полностью готовы к холодной зиме. Судя по всему, чувствуют они себя прекрасно. На снимках Шлиссика держат на руках, а Крошик тем временем сидит на земле. Пользователи считают, что если обнимать, то сразу двоих.

«Просто Крошика уже так не поднять, тяжелый и большой, наверное»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что равнодушную к людям нерпу Краськову выпустили в Ладогу.