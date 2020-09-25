Равнодушную к людям нерпу Краськову выпустили в Ладогу

Равнодушную к людям нерпу Краськову выпустили в Ладогу
Выпуск нерпы. Фото: группа "Спасение тюленей 699-23-99"/ ВК

В Ленинградской области выпустили нерпу Краськову, которая попала к людям слабой и исхудавшей. Зверь к человеку так и не привык и был рад вернуться в среду обитания.

Об этом сообщает Фонд друзей балтийской нерпы. Краськову в поселке Краськово нашли в конце июля. Она была больна. По словам специалистов, видимо, нерпа уже могла охотиться, но заболела.

«После лечения проявила себя как спокойный, уравновешенный и бывалый тюлень», — заметили в фонде и добавили, что зверь вел себя равнодушно и отстраненно по отношению к людям.

Торопиться во время выпуска нерпа не стала – думала, залезать ли в воду или сначала понежиться под осенним солнцем.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как уживаются нерпы Шлиссик и Крошик. Нерпы привязались к людям и обе возвращались после выпуска.

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