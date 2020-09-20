«Нерп-прохиндей» Шлиссик загонял Крошика по бассейну

«Нерп-прохиндей» Шлиссик загонял Крошика по бассейну
Нерпы Шлиссик и Крошик. Фото: vk.com/sealrescue

Нерпенок Шлиссик, который, как и любимец петербуржцев Крошик, привязался к людям, не дает покоя старшему товарищу, гоняя его по бассейну.

Видеозаписи с двумя нерпами Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», Жителям Петербурга дали еще один повод умилиться над зверьками.

На кадрах видно, как нерпенок Шлиссик гоняет Крошика по бассейну. Стоит Крошику пристроиться в определенном месте, как туда отвоевывать территорию спешит нерпенок. Кршик же пытается уйти от младшего товарища.

Нерпа Крошик прославилась тем, что неоднократно после выпуска в Финский залив возвращалась к людям. В результате зверя было решено оставить в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

В новом сезоне там появился ряд новых обитателей, среди которых оказался и малыш Шлиссик. У нерпы уже был выпускной, однако и Шлиссик вернулся к людям. Пока его решили оставить в центре. Специалисты называют зверька «прохиндеем».

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