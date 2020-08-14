«Нерп-прохиндей»: петербуржцам рассказали о возвращении Шлиссика

&#171;Нерп-прохиндей&#187;: петербуржцам рассказали о возвращении Шлиссика
Нерпенок Шлиссик. Фото: vk.com/sealrescue

Жителям Петербурга рассказали о возвращении нерпенка Шлиссика.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Фотографиями животного поделились в группе «Спасение тюленей 699-23-99» социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что история с подробностями появится в субботу, 15 августа.

В комментариях под записью пользователи эмоционально отреагировали на возвращение зверя.

«Бедный…натерпелся», — написал подписчик.

«Нерп-прохиндей», — отреагировал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финский залив со второго раза выпустили нерпенка Шлиссика.

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