«Нерп-прохиндей»: петербуржцам рассказали о возвращении Шлиссика

Жителям Петербурга рассказали о возвращении нерпенка Шлиссика.
Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Фотографиями животного поделились в группе «Спасение тюленей 699-23-99» социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что история с подробностями появится в субботу, 15 августа.
В комментариях под записью пользователи эмоционально отреагировали на возвращение зверя.
«Бедный…натерпелся», — написал подписчик.
«Нерп-прохиндей», — отреагировал пользователь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финский залив со второго раза выпустили нерпенка Шлиссика.