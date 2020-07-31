В Финский залив со второго раза выпустили нерпенка Шлиссика

Запустить в воду млекопитающее удалось в Ладожских шхерах.

Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» смогли отправить в привычные места обитания своего подопечного. Его история несколько необычная. Ведь с первого разв выпустить в воду его не получилось. Его снова забрали в центр, где он рос в окружении нерп и учился охотиться за карасями. Об этом сообщает группа «Спасение тюленей 699-23-99» в социальной сети «Вконтакте».

У Шлиссика были замечены признаки агорафобии, поэтому он всегда страшился открытых пространств и прятался. После того, как нерпенка вытащили из клетки, он в недоумении попытался забраться туда обратно, но сделать ему это не позволили. Это привело его в оцепенение. Однако, помог возобновить процесс отправления на волю его перенос в каменистую расщелину. Видя рядом с собой очерченные границы, Шлиссик успокоился и отправился прямиком в воду.

Вместе с ним в залив выпустили и самку Морозову. У нее проблем не возникло никаких и она сразу же уплыла по своим делам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Фонд друзей балтийской нерпы» показал спасенного малыша тюленя.