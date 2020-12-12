В Ленобласти развернули дополнительное количество коек для пациентов с Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Ленобласти под контролем. Фото: Pixabay

Ситуация с коронавирусом в Ленобласти под контролем. Фото: Pixabay

В Ленинградской области появились еще 195 койко-мест для больных с коронавирусом. Регион сохраняет коечный резерв в размере 25-35%.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, новые койки были развернуты в субботу, 12 декабря. Всего появилось 195 дополнительных мест.

Отмечается, что из них 90 – в Бокситогорской больнице, 70 – в Сиверской, еще 20 добавлено в НМИЦ им. В.А. Алмазова и 15 – в ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.

На данный момент в регионе для больных с коронавирусной инфекцией развернуто 2 тыс. 881 койка. Свободными остаются 806 мест. В целом, резерв в регионе сохраняется на 25-35%.

Напомним, что за сутки в медицинские организации региона поступили 244 человека, из них 55 – с подтвержденным диагнозом COVID-19. Домой выписаны 215 человек. На ИВЛ находятся 118 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Ленобласть выделит еще 76,8 млн рублей для оснащения коронавирусных больниц.