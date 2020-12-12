В Михайловском театре отменили спектакли 30 и 31 декабря из-за успеха «Золушки»

В Петербурге Михайловский театр решил отказаться от проведения спектаклей перед празднованием Нового года. Причиной отмены мероприятий стала 100% заполняемость зала на постановке «Золушка».

Информация об этом появилась на сайте Михайловского театра. Отмечается, что запланированные новогодние представления 30 и 31 декабря будут отменены. При этом у заведения есть все необходимые разрешения от Роспотребнадзора на проведение мероприятий. Кроме этих дат, все спектакли с 20 декабря переносятся на январь следующего года.

» Совершенно непонятно, как отфильтровать зрительский поток, чтобы заполняемость зала составила 25%. Ведь билеты мы продавали до того, как ввели эти ограничения. Также невозможно установить, кто из наших гостей достиг или не достиг 16-летнего возраста, потому что мы не имеем права требовать документы на входе. Но как только ситуация изменится и врачи скажут нам, что можно работать, мы сразу же откроем свои двери для зрителей и, возможно, вернём прежнюю афишу», – заявил художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман

Таким образом, театр добровольно отказался работать в предновогодние праздники. В итоге, в театре не покажут балеты «Щелкунчик» и «Рождественская история». Также не пройдет гала-концерт звезд балета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за нарушений санитарных правил суд в Петербурге приостановил работу кинотеатра.