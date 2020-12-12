В Ленобласти ожидается до -12 градусов в воскресенье

В Ленобласти ожидается до -12 градусов в воскресенье
В Ленобласти будет холодно и без осадков. Фото: pixabay.com

Столбики термометра могут опуститься до -12 градусов в Ленинградской области. Жителей региона ждет холодный выходной день.

Как сообщает «Северо-Западное» УГМС, в ночь на 13 декабря в Ленинградской области будет небольшая облачность. Температура воздуха будет опускаться от -7 до -12 градусов. Днем же в воскресенье столбик термометра ненамного поднимется. Отметим, что ветер будет умеренным с юго-восточным направлением. Его порывы составят примерно 4-9 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а ветер ослабнет, – от 2-7 метров в секунду.

Кроме этого, жителей региона предупреждают о гололедице. Особенно внимательными должны быть водители, на дорогах максимально скользко. Это может стать причиной аварий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в некоторые регионы России придет аномальное потепление.

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