В Чечне случилось землетрясение магнитудой 5,6

В Чечне случилось землетрясение магнитудой 5,6
Информации о пострадавших пока не поступало. Фото: unsplash

Землетрясение на территории Чеченской республики произошло с магнитудой 4,7. Эпицентр происшествия находится в 39 километрах от Грозного.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло южнее Грозного на 39 км и юго-восточнее Урус-Мартана на 18 км. Очаг находится на глубине 60 км.

Отметим, что толчки зафиксировали в воскресенье, 13 декабря, в 00:29 по московскому времени.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей, которые пишут о происшествии в социальных сетях, толчки ощущались на территории и соседних регионов. О землетрясении узнали жители Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.

Кроме этого, в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской республике по данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие было зафиксировано примерно в 00:30 по московскому времени. Магнитуда составила 5,6.

Данных о последствиях и пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе поезд сбил бронированный инкассаторский автомобиль.

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