В Невском районе поезд сбил бронированный инкассаторский автомобиль

Авария произошла на территории 8-го вагонного участка «Санкт-Петербург-Московский» недалеко от станции «Пост 5 км». В ДТП никто не пострадал.

Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы произошедшего. Информация появилась в группе Telegram-канала «Мегаполис».

Кроме этого, аварию также подтвердили и в пресс-службе ОЖД. Отмечается, что столкновение локомотива и автомобиля компании «Сбербанк» произошло в субботу вечером, 12 декабря, примерно в 17:25. Виновником аварии в ведомстве назвали водителя инкассаторской машины.

Водитель выехал на переезд на красный сигнал светофора в то время, когда к данному участку железной дороги приближался локомотив. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. Произошло неизбежное столкновение.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Заневском водитель врезался в такси и сбежал с места аварии.