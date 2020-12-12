На Заневском водитель сбил таксиста и убежал с места аварии

Жуткое ДТП случилось в Петербурге вечером, 12 декабря. Водитель вылетел с переулка и угодил в машину таски с пассажирами, а позже скрылся с места аварии.

Авария произошла на Заневском проспекте. На данный момент точная причина столкновения неизвестна. Однако как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель иномарки вылетел с переулка и угодил в такси. Также по фотографиям мы можем увидеть, что пострадал знак пешехода.

Отмечается, что после случившегося водитель покинул автомобиль и убежал с места ДТП. На месте аварии работают спецслужбы. Кроме этого, сообщается о пострадавших, которых уже доставили в больницу с повреждениями. Степень тяжести на данный момент неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что после аварии на Белоостровском шоссе выжил только один пассажир.