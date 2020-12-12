После аварии на Белоостровском шоссе выжил один пассажир

ДТП унесло жизни двух людей, они скончались на месте, так и не дождавшись помощи врачей.

В Курортном районе 11 декабря произошла серьезная авария, в результате которой скончались два человека. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Все случилось на Белоостровском шоссе – там легковушка выехала на встречную полосу, а затем врезалась в столб. Почему так произошло – выяснить пока не удалось. От серьезности полученных травм на месте скончались водитель и пассажир, второй пассажир получил переломы ребер и закрытую травму живота. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейским пришлось стрелять на КАД, чтобы остановить пьяного водителя. Задержанный уже шесть раз привлекался к административной ответственности.