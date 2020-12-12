Полицейским пришлось стрелять на КАД, чтобы остановить пьяного водителя

Задержанный уже шесть раз привлекался у административной ответственности.

На КАД сегодня, 12 декабря, развернулась погоня за пьяным водителем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина не хотел останавливаться и опасно маневрировал, тем самым создавая явную угрозу для других участников движения. В какой-то момент прозвучал предупредительный выстрел, а затем полицейские открыли огонь по колесам.

В результате машину удалось остановить. За рулем сидел 36-летний пьяный водитель, который шесть раз привлекался к административной ответственности. В отношении него планируют возбудить уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец угнал каршеринг, попала в ДТП и бросил машину в Сертолово.