Медик рассказал о факторе, влияющем на тяжесть простуды

Врач-отоларинголог Анна Колесникова рассказала, от каких факторов зависит тяжесть течения простудных заболеваний.

Как сообщает «Пятый канал», чаще всего от простуды лечатся те, кто много нервничают. По словам врача, из-за длительного стресса организм вырабатывает много кортизола, который снижает защитные силы.

Индивидуальная восприимчивость к вирусам и инфекциям в первую очередь зависит от иммунитета. Если человек ранее встречался с возбудителем, то скорее всего в его организме остались антитела, которые будут его защищать.

Многое зависит и от генетической предрасположенности, а также от физической активности. По словам Колесниковой, если человек будет поддерживать себя в хорошей форме и регулярно заниматься, вероятность заболеть можно снизить почти в 50 раз.

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