В Роспотребнадзоре назвали последствия заболевания COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали последствия заболевания COVID-19
Врачи рекомендуют пройти реабилитационный период после выздоровления. Фото: unsplash

Заболевание коронавирусом может обернуться неприятными последствиями для организма, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как сообщает РИА Новости, среди последствий перенесенного коронавируса отмечаются слабость, быстрая утомляемость, снижение память и концентрации внимания. Также пациенты жалуются на головную боль, кашель и чувство жжения в груди. У некоторых бывают мышечные боли, головокружения и тахикардия.

По словам Пшеничной, неслучайно врачи рекомендуют пройти реабилитационный период после выздоровления. После тяжелой болезни стоит отдохнуть, дать время на восстановление организма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V».

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