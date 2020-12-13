«Вконтакте» назвала самых популярных артистов 2020 года

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Алишер Моргенштерн. пользовался большой популярностью в 2020 году. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern/?hl=ru

Главным артистом стал рэпер Моргенштерн, победивший в нескольких номинациях.

Рэпер Моргенштерн признан «Артистом года», а также победил в номинации «Альбом года» с диском «Легендарная пыль». Также музыканта отметили в номинации «Хит года в Клипах», так как трек Cadillac чаще всего использовали в видеозаписях. Отмечается, что композиции Моргенштерна пользователи чаще всего слушали и добавляли в свои плейлисты. Об этом сообщает социальная сеть «Вконтакте».

«Прорывом года» стал битмейкер Slava Marlow, а «Треком год» стала песня «Луна не знает пути» от Тайпан и Agunda. Она также победила в номинации «Фит года».

Отмечается, что подводить итоги будут на протяжении всего декабря. Ознакомиться с ними можно будет в специальном разделе социальной сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров оскандалился во время съемок «Песни года».

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