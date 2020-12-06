Киркоров оскандалился во время съемок «Песни года»

Артист опоздал, что и стало причиной конфликта.

Певец Филипп Киркоров поссорился с режиссером Александром Ревзиным. Дело в том, что артист опоздал на съемки «Песни года», что очень не понравилось Ревзину. Об этом пишет АБН.

Известно, что режиссер просил звезд приходить вовремя, так как съемочный процесс выдался довольно дорогим и на счету была каждая минута. Несмотря на это, Киркоров пришел позже назначенного времени. Опоздание артиста стало причиной для ссоры. Непонятно, по какой причине Киркоров не смог приехать вовремя.

Отмечается, что певец бурно защищался и повздорил с Ревзиным за сценой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров устроил грандиозную вечеринку во время пандемии. Певец отпраздновал день рождения дочери Аллы-Виктории.