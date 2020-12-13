Шнуров признался, что снова станет отцом

Шнуров признался, что снова станет отцом
Сергей Шнуров и его молодая супруга ждут ребенка. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Артист посвятил событию новое стихотворение и в очередной раз признался в любви своей супруге.

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором признался, что снова станет отцом. Им он поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте. Певец задался вопросом, за какие заслуги ему так сильно повезло встретить возлюбленную. Он также отметил, что карантин был их отношениям на пользу – Шнуров и его жена проводили много времени вместе, а теперь ждут ребенка.

Он надеется обнять малыша и супругу «горячо и жарко», а также с нетерпением ждет его появление на свет.

«Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, ещё кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой»,

— написал Шнуров.

Поклонники поздравляют музыканта и отмечают, что давно ждали такой новости от счастливой пары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров собирается на ежегодную пресс-конференцию Путина.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беременность ребенок сергей шнуров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели просят жителей Ленобласти не ходить по хрупкому льду
Шнуров признался, что снова станет отцом
В России резко подорожала красная рыба и икра
Медик рассказал о факторе, влияющем на тяжесть простуды
«Вконтакте» назвала самых популярных артистов 2020 года
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в преддверии Нового года
Психолог назвал причину появления «предновогодней депрессии»
Полина Гагарина впервые прокомментировала свой развод