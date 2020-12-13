В Петербурге ожидаются снег и гололедица 14 декабря

В понедельник, 14 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в начале рабочей недели выпадет снег.
Столбики термометров покажут от -2 до -6 градусов. Ветер будет дуть восточных направлений со скоростью до 1 метра в секунду. Кроме того, ожидается гололедица на дорогах, поэтому водителям лучше быть внимательнее и соблюдать дистанцию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.