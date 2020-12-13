Финском заливе сотрудники МЧС спали замерзшую чайку

На Финском заливе чайка попала в беду. Птица вмерзла в лед и не могла выбраться. Ей на помощь поспешили сотрудники МЧС.

Петербургская служба спасения пришла на помощь одной из чаек, обитающих в акватории Финского залива. Сообщение о вмёрзшем в лёд пернатом поступило 9 декабря, сообщается на официальной странице ГУ МЧС по Петербургу в Instagram.

Прибывшие на место спасатели увидели, что хвост и лапы чайки успели покрыться толстым слоем наледи. Операция по спасению чайки прошла успешно.

Спасатели забрали птицу в часть и отогрели, а потом отпустили в естественную среду обитания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Елагином острове не досчитались одной белочки, подружки совы. За их отношениями неделю наблюдал фотограф Антон Кубышкин. Еще совсем недавно белочка прыгала вокруг птицы, а теперь ее больше нет в живых.