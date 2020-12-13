Финском заливе сотрудники МЧС спали замерзшую чайку

Финском заливе сотрудники МЧС спали замерзшую чайку
Спасатели забрали чайку в часть и отогрели. Фото: скриншот instagram.com/mchs_st_petersburg

На Финском заливе чайка попала в беду. Птица вмерзла в лед и не могла выбраться. Ей на помощь поспешили сотрудники МЧС.

Петербургская служба спасения пришла на помощь одной из чаек, обитающих в акватории Финского залива. Сообщение о вмёрзшем в лёд пернатом поступило 9 декабря, сообщается на официальной странице ГУ МЧС по Петербургу в Instagram.

Прибывшие на место спасатели увидели, что хвост и лапы чайки успели покрыться толстым слоем наледи. Операция по спасению чайки прошла успешно.

Спасатели забрали птицу в часть и отогрели, а потом отпустили в естественную среду обитания.

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