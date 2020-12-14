Елена Воробей призналась, что «Аншлаг» ее не смешит

Елена Воробей призналась, что &#171;Аншлаг&#187; ее не смешит
Елена Воробей согласилась с тем, что номера ее коллег часто смотрятся нелепо и не смешно. Фото: Youtube-канал Super

Российская пародистка Елена Воробей в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала об отношении к «Аншлагу».

По словам юмористки, указанная передача перестала быть смешной, а также давно потеряла себя. Она согласилась с тем, что номера ее коллег часто смотрятся нелепо и не смешно.

В ходе интервью на Youtube-канале Super, Воробей отметила, что каждый артист, который сейчас находится в «Аншлаге», «натоптал свою славу трудной тропой». Она объяснила, что им приходится работать в одиночку: без декораций и труппы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Воробей попросила льготы на продукты для артистов. Она отметила, что звездам приходится непросто в условиях пандемии коронавируса.

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елена воробей интервью ютуб


 

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