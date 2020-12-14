Gazeta.SPb показывает, как летчиков Западного военного округа прививали от коронавируса

Летчиков Западного военного округа прививали от коронавируса. Фото: скриншот из видео Gazeta.SPb в "ВКонтакте"

Летчиков Западного военного округа прививали от коронавируса. Фото: скриншот из видео Gazeta.SPb в "ВКонтакте"

В Петербурге начали вакцинировать от коронавирусной инфекции нового типа летчиков военного округа. Gazeta.SPb показала, как прививали военнослужащих.

Летчиков ЗВО принимают в филиале военно-клинического госпиталя Западного военного округа. Планируется привить несколько тысяч военнослужащих.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, отечественный препарат новой болезни уже получили военные летчики и офицеры подразделений противовоздушной обороны, несущие боевое дежурство в Северной столице.

В первую очередь вакцинацию прошли военнослужащие, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов, расположенных на западе страны.

Напомним, всего в город на данный момент поступили 2 тыс. 42 дозы вакцины «Спутник V». До Нового года в Северную столицу поступит еще пару тысяч. Более крупная поставка ожидается в январе, – до полумиллиона доз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отечественный препарат от коронавируса «Спутник V» сможет защищать организм в течение двух лет