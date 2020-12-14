Пожизненно осужденный петербуржец потребовал у СИЗО 25 тысяч евро за некомфортные условия содержания

Пожизненно осужденный потребовал от СИЗО-1 и ФСИН России компенсацию за нарушение условий содержания под стражей в 2004-2007 годах.

Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, некий Сергей Свитайло подал иск к ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Мужчина заявляет, что в период с 2004 по 2006 год, а также с 16 апреля по 8 июля 2007 года он находился в СИЗО в неподобающих условиях.

Камеры, по словам истца, были тесными и душными, туалет находился прямо в жилом помещении, зимой было холодно, а принять душ разрешали только раз в неделю, отводя на это 15 минут. В одиночной камере мужчина остался недоволен освещением и наличием грызунов и насекомых.

В качестве компенсации заключенный хотел получить 25 тысяч евро в рублях по текущему курсу. При этом в справке, предоставленной ФКУ СИЗО-1, недочетов не выявлено. С учетом того, что осужденный подал иск спустя 13 лет после случившегося, суд отказал Свитайло в требованиях.