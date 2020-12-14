Суд Петербурга передал государству 97 предметов культурной ценности, оставшихся без хозяина

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Ленинград-Финляндского транспортного прокурора о признании 97 предметов, представляющих культурную ценность, бесхозяйными, что позволило передать их в ведение Министерства культуры.

Вышеупомянутые ценности являлись вещественными доказательствами по уголовного делу от 18 декабря 2001 года: Выборгская таможня завела его в отношении гражданки, пытавшейся перевезти через пропускной пункт 94 коллекционных монеты, а также старинные икону, книгу-атлас и картину конца прошлого века. Дело прекращено 3 сентября прошлого года в связи с декриминализацией статьи 188 УК РФ, по которой были конфискованы ценные предметы.

При этом до настоящего времени никто изъятым имуществом не интересовался, связаться с потенциальной владелицей также не получается, вследствие чего суд постановил, что собственник от имущества отказался. Таким образом, коллекционные монеты, выпущенные с 1844 по 1920 год, икона «Святой мученик Иоанн-воин» конца XIX века, пейзаж 1970-1980-х годов и «Минералогический атлас» 1904 года издания обращены в доход государства, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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