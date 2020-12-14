Суд Петербурга передал государству 97 предметов культурной ценности, оставшихся без хозяина

Суд Петербурга передал государству 97 предметов культурной ценности, оставшихся без хозяина
За 18 лет уголовного разбирательства владелец не заинтересовался изъятым имуществом. Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Ленинград-Финляндского транспортного прокурора о признании 97 предметов, представляющих культурную ценность, бесхозяйными, что позволило передать их в ведение Министерства культуры.

Вышеупомянутые ценности являлись вещественными доказательствами по уголовного делу от 18 декабря 2001 года: Выборгская таможня завела его в отношении гражданки, пытавшейся перевезти через пропускной пункт 94 коллекционных монеты, а также старинные икону, книгу-атлас и картину конца прошлого века. Дело прекращено 3 сентября прошлого года в связи с декриминализацией статьи 188 УК РФ, по которой были конфискованы ценные предметы.

При этом до настоящего времени никто изъятым имуществом не интересовался, связаться с потенциальной владелицей также не получается, вследствие чего суд постановил, что собственник от имущества отказался. Таким образом, коллекционные монеты, выпущенные с 1844 по 1920 год, икона «Святой мученик Иоанн-воин» конца XIX века, пейзаж 1970-1980-х годов и «Минералогический атлас» 1904 года издания обращены в доход государства, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленфильм» оштрафовали на 400 тысяч рублей за несоблюдение срока выпуска фильма.

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