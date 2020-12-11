Суд оштрафовал «Ленфильм» на 417 тыс. рублей за поздно выпущенный фильм

Министерство культуры России подало в суд на киностудию «Ленфильм» из-за срыва сроков сдачи фильма «Мальчик русский». Суд встал на сторону ведомства.

Дело рассматривал Арбитражный суд Москвы. Изначально министерство требовало от киностудии 1,3 миллиона рублей, но впоследствии его сумму снизили до 417 тыс. рублей. «Ленфильм» согласился на это решение и не будет его оспаривать, пишет АБН.

Премьера фильма «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина состоялась на Берлинском кинофестивале в программе «Форум» в феврале прошлого года. Картина была высоко оценена критиками.

События киноленты разворачиваются в годы Первой мировой войны. Главный герой — мальчик Алеша отправляется добровольцем на фронт и в первом же бою получает ранение, из-за которого он ослеп. Однако вместо того, чтобы отправиться домой, мальчик стал «слухачом», предупреждающим о приближении вражеской авиации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что владелец «Мерседеса», на который свалилось дерево возле «Ленфильма», взыскал компенсацию с киностудии.