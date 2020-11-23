Владелец «Мерседеса», на который свалилось дерево возле «Ленфильма», взыскал компенсацию с киностудии

В декабре прошлого года на Новобелицкой улице в Петроградском районе Северной столицы упавшее дерево повредило автомобиль «Мерседес-Бенц Е200».

Владелец транспортного средства решил взыскать затраты на ремонт машины с киностудии «Ленфильм», на территории которой произрастало злополучное дерево. На восстановление иномарки потребовалась более 590 тысяч рублей. Мужчина письменно предлагал «Ленфильму» решить проблему в досудебном порядке, возместив материальный ущерб, однако ответа не последовало.

Тогда истец обратился в суд, добавив к итоговой сумме компенсации расходы на адвоката и оплату пошлины (еще почти 30 тысяч рублей). Представитель «Ленфильма» настаивал, что причиной повреждения автомобиля являлись неблагоприятные погодные условия, поскольку в тот день скорость ветра достигала 25-28 м/с. Суд, между тем, счел этот довод неубедительным в силу отсутствия конкретных данных и встал на сторону истца, удовлетворив его требования в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отклонил иск сына Виктора Цоя к создателям фильма о его отце.