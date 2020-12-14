Снятые в Петербурге «Серебряные коньки» возглавили российский кинопрокат

Снятые в Петербурге &#171;Серебряные коньки&#187; возглавили российский кинопрокат
Кадр из трейлера. Скриншот: YouTube/Central Partnership

Рождественская фэнтези-мелодрама «Серебряные коньки», съемки которой проходили в Петербурге, возглавила отечественный кинопрокат в минувшие выходные — фильм собрал свыше 91 миллиона рублей.

Главные роли в картине о приключениях сына фонарщика и дочери крупного сановника исполнили актеры из Северной столицы — Федор Федотов и Соня Присс. Для обоих это были дебютные работы в большом кино. Съемки фильма проходили не только в историческом центре города на Неве, но и пригородных садах, дворцах и особняках.

Вторую строчку рейтинга кинопроката заняла также российская комедия «Непосредственно Каха», собравшая около 18 млн рублей, пишет ТАСС. Также в тройку лидеров вошел мультфильм «Творцы снов», сборы которого за выходные составили 16,5 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о главных кинозвездах уходящего года.

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