IMDb назвал главных кинозвезд 2020 года

Сервис о кинематографе IMDb представил два рейтинга, в которые попали лучшие актеры и артисты за последний год. Списки опубликованы на официальной странице сервиса в Twitter.

Так, рейтинг лучших актеров и актрис возглавила кубинско-испанская актриса Ана де Армас, которая сыграла в фильмах «Достать ножи» и «Не время умирать». Отмечается, что в прошлом месяце она была на 87-м месте.

Второе место у Джулии Гарнер, наиболее известной по ролям в сериалах «Трагедия в Уэйко», «Американцы». Критики считают, что лучше всего она показала свой талант в «Озарке».

Третье место у британки Ани Чалотры, получившей популярность после роли Йеннифэр из Венгерберга в фантастическом сериале «Ведьмак». Чалотра также воглавила рейтинг главных прорывов года.

Десятое место досталось Генри Кавиллу, который примерил на себя образ Ведьмака в одноименном сериале.

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