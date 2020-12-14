Потехина призвала петербуржцев объединиться в борьбе с пандемией COVID-19

Потехина объяснила, что закрыть школы сейчас не представляется возможным, поскольку взрослым необходимо работать, но следует рассматривать каждую ситуацию индивидуально и искать компромисс. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Потехина объяснила, что закрыть школы сейчас не представляется возможным, поскольку взрослым необходимо работать, но следует рассматривать каждую ситуацию индивидуально и искать компромисс. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина заявила, что для успешной борьбы с пандемией COVID-19 петербуржцам необходимо объединиться и идти навстречу друг другу.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» вице-губернатор рассказала историю женщины-врача, работающей в «красной» зоне ковидного госпиталя. Её ребенок учится дистанционно, однако школа требует проходить аттестацию в каникулярное очно и не хочет идти на уступки, а значит, маме, спасающей жизни людей, придется отпрашиваться с работы, чтобы сопровождать ученика.

Потехина подчеркнула, что решение в данной ситуации обязательно найдут, но призвала обратить внимание на трудные условия жизни, в которых оказались буквально все в 2020 году. Политик отметила, что нужно учиться сосуществовать с вирусом «вдолгую», — поэтому особенно важно быть внимательным к обстоятельствам, в которых находятся другие люди: врачи, водители, продавцы, строители и фармацевты. «Беда у всех у нас сейчас одна. И справиться с ней мы сможем только вместе», — добавила вице-губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом.