Ленобласть установила рекорд по числу заболевших COVID за сутки

Ленобласть установила рекорд по числу заболевших COVID за сутки
В Ленобласти за весь период заболели почти 20 тысяч человек. Фото: ЗВО

В Ленобласти установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки.

Об этом стало известно сегодня, 14 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнь, за указанный период болезнь подтвердилась у 221 человека.

Ленобласть заняла 32 место среди регионов России по суточной заболеваемости Covid-19. За весь период в регионе заболели почти 20 тыс. человек, скончались 177 жителей области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 40 525 человек. Под наблюдением медиков находится 2 382 человека. Из них 53 сейчас в обсерваторе, 1 519 являются контактными, 810 остаются на самоизоляции. Болезнь подтвердилась еще у 3 771 человека. Вирус подтвердился у 3 771 человека.

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