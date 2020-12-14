В Ленобласти выполнено 964 вида работ по ремонту домов в 2020 году

В Ленинградской области порядка 80% ремонтных работ выполнено в текущем году. В понедельник, 14 декабря, завершились ремонты в четырех районах.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, ремонты домов были приняты во Всеволожском, Лужском, Волховском и Гатчинском районах.

«Накануне состоялись приемочные комиссии в поселке Романовка Всеволожского района – в доме № 31 заменены системы холодного и горячего водоснабжения, отопления. В Лужском районе приняты работы по замене кровли дома №13 на улице Мелиораторов в Луге-2. В Гатчинском районе в домах №3 и 7 на ул. Здравомыслова в Дружногорском поселении заменены инженерные сети», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, отмечается, что жители Ленобласти ответственно подходят к выплатам за капитальный ремонт. За 10 месяцев текущего года собираемость взносов составила 93%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Ленобласть выделит еще 76,8 млн рублей на оснащение больниц для пациентов с коронавирусом.