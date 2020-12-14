В пандемию петербуржцы гуляют чаще московских абонентов Tele2

Tele2 с помощью технологий big data проанализировала посещаемость модных и прогулочных мест в Москве и Санкт-Петербурге за январь–ноябрь 2020 года. Самым популярным местом прогулок москвичей стала улица Покровка, а в Северной столице лидирует арт-пространство «Третье место», которое открылось в конце августа. Интересно, что петербуржцы в этом году культурно проводили время вне дома чаще москвичей. Число жителей Северной столицы, побывавших в модных местах, превысило количество москвичей в 1,2 раза.

Data scientists Tele2 оценили число гуляющих по московским улицам Большой Никитской и Покровке, в парке Горького, на Патриарших прудах, в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», на территории Трехгорной мануфактуры и Хлебозавода №9. В Северной столице в сравнении участвовали улица Рубинштейна, порт «Севкабель», территория Новой Голландии и «Бертгольд-центр», арт-пространство «Третье место». Для объективности оценки аналитики Tele2 учитывали только тех клиентов, которые не живут и не работают в этих локациях и провели в каком-либо из анализируемых мест больше двух часов в день – тем самым исключили тех, кто просто проходил мимо.

Москвичи и петербуржцы чаще всего проводили время в исторических местах: так, улица Покровка в Москве славится количеством сохранившихся ценных памятников архитектуры. Там находится дворец Апраксиных-Трубецких, главный дом городской усадьбы Шувалова-Голицыных, городские усадьбы Боткиных и Емельяновых. Покровка привлекла 16,5% жителей столицы, которые посещали анализируемые популярные места. Арт-пространство «Третье место», недавно открытое в Санкт-Петербурге в бывшем особняке Лопухиных и Нарышкиных, сразу завоевало сердца горожан. Четверть рассматриваемой аудитории отправилась осмотреть сохранившиеся дворцовые интерьеры в сочетании с почти современными помещениями.

В Москве на втором месте по числу гуляющих расположилась улица Большая Никитская, где находится театр Маяковского и множество кафе и ресторанов, на третьем – парк Горького, на четвертом – Трехгорная мануфактура. Любопытно, что одно из самых модных мест в столице – Патриаршие пруды – среди абонентов Tele2 заняли только пятое место. В Санкт-Петербурге второе место по популярности занимает улица Рубинштейна, которую считают главной ресторанной улицей Cеверной столицы. На третьем месте – «Бертгольд-центр», на четвертом – территория Новой Голландии, замыкает пятерку порт «Севкабель».

Реже всего клиенты Tele2 из Москвы и Санкт-Петербурга выходили на прогулки в общественные пространства в апреле и мае – в этот период разные места посетило вдвое меньше людей, чем в феврале. Интересно, что число отдыхающих вне дома до сих пор не достигло «допандемийного» уровня. В ноябре модные места посетили на 8% меньше людей в Москве и на 14% – в Санкт-Петербурге по сравнению с февралем.

Анализ показал, что в обеих столицах мужчины гуляют и развлекаются чаще женщин – 58% против 42%. Самая популярная модель смартфона у москвичей и петербуржцев, которые культурно проводят время, совпадает. Это Apple iPhone 7 (с долей 15%). Однако вслед за общим лидером идут разные модели: Apple iPhone XR в столице и Xiaomi Redmi Note 7 в Санкт-Петербурге с долей 12% в обоих городах.