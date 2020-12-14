Названа группа людей, которые дольше всех способны заражать коронавирусом

Названа группа людей, которые дольше всех способны заражать коронавирусом
Кашель и одышка - главные тревожные симптомы коронавируса, свидетельствующие о поражении легких. Фото: pixabay.com

Эксперты провели исследование и выяснили, кому стоит подольше оставаться на самоизоляции.

Ученые рассказали, какие люди дольше остаются заразными после того, как переболеют коронавирусом. Об этом пишет New England Journal of Medicine.

Они изучили анализы 78 человек и оказалось, что опасней всего пациенты с подавленным иммунитетом. У таких людей инфекция оставалась жизнеспособной на протяжении около двух месяцев. Таким образом, им стоило бы дольше оставаться на самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 2,63 миллиона случаев заражения инфекцией. Выздороветь успели более двух миллионов человек, летальных исходов — 46 404.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном планируют смягчить ограничения после Нового года для учреждений культуры. Напомним, что в Петербурге запрещено посещение музеев и театров с 30 декабря по 10 января из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом.

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