Пожар на Балтийском заводе ликвидирован

На месте трудились 63 спасателя и 21 единица техники.

Сегодня вечером, 14 декабря, удалось локализовать возгорание на территории «Балтийского завода». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось на Косой линии около шести вечера – там загорелся цех сборки металлических конструкций. На ликвидацию серьезного пожара приехали 63 спасателя и 21 единица техники. Локализовать возгорание удалось примерно к половине восьмого вечера, сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал.

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