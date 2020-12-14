В Москве из-за коронавируса скончались 77 пациентов

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 10 022.

В Москве за последние сутки скончались 77 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 14 декабря сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 10 022 человека. На данный момент в стране успели заболеть более 2,63 миллиона человек. Выздоровели более двух миллионов россиян, летальных исходов – более 46,4 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцина от Covid-19 «Спутник V» показала эффективность в 91,4%. Отмечается, что такие показатели получились из результатов по 22 тыс. 714 добровольцам.