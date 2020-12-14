Вакцина от Covid-19 «Спутник V» показала эффективность в 91,4%

Заключительная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показала эффективность в 91,4%.

Данные об этом появились в официальном Twitter-аккаунте производителя вакцины, – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник, 14 декабря.

«Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4% на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины», – говорится в сообщении РФПИ.

Отмечается, что такие показатели получились из результатов по 22 тыс. 714 добровольцам. Которые получили первую и вторую инъекции препарата. В итоге, в третьей заключительной контрольной точке только 78 человек заразились вирусом. 16 из них получили плацебо вместо дозы вакцины.

Кроме этого, в РФПИ отметили, что эффективность «Спутник V» против тяжёлых форм коронавируса составила 100%.

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