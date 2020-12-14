Льва Яшина назвали лучшим вратарем в истории футбола

Льва Яшина назвали лучшим вратарем в истории футбола
Журналисты перечислили игроков сборной мечты. Фото: pixabay

Журналисты представили, как бы выглядела футбольная команда мечты.

Издание France Football составило список самых лучших футболистов. Журналисты благодаря этому смогли представить команду мечты.

Лучшим вратарем в истории футбола авторы рейтинга назвали голкипера сборной СССР Льва Яшина. Лучшим защитником – бразильца Кафу, представителя ФРГ Франца Беккенбауэра и итальянца Паоло Мальдини.

Выдающимися полузащитниками назвали немца Лоттара Маттеуса, аргентинца Диего Марадону, испанца Хави Эрнандеса и бразильца Пеле. Также в команду обязательно попали бы форварды Лионель Месси, бразилец Роналдо и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин может перейти в «Фиорентину» зимой из «Спартака». Отметим, что итальянский клуб на данный момент находится на 17-й строчке в регулярном чемпионате страны с 9 очками. Всего «Фиорентина» провела 11 игр.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вратарь лев яшин футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о туманной погоде во вторник
Льва Яшина назвали лучшим вратарем в истории футбола
Россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
В Москве из-за коронавируса скончались 77 пациентов
Кинорежиссер Оливер Стоун сделал российскую прививку от коронавируса
Стали известны подробности спасения мужчины, упавшего в Фонтанку
Почти 60 розничных сетей планируют подписать соглашение о стабилизации цен
Нарколог рассказал, как бороться с похмельем после Нового года