Льва Яшина назвали лучшим вратарем в истории футбола

Журналисты представили, как бы выглядела футбольная команда мечты.

Издание France Football составило список самых лучших футболистов. Журналисты благодаря этому смогли представить команду мечты.

Лучшим вратарем в истории футбола авторы рейтинга назвали голкипера сборной СССР Льва Яшина. Лучшим защитником – бразильца Кафу, представителя ФРГ Франца Беккенбауэра и итальянца Паоло Мальдини.

Выдающимися полузащитниками назвали немца Лоттара Маттеуса, аргентинца Диего Марадону, испанца Хави Эрнандеса и бразильца Пеле. Также в команду обязательно попали бы форварды Лионель Месси, бразилец Роналдо и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин может перейти в «Фиорентину» зимой из «Спартака». Отметим, что итальянский клуб на данный момент находится на 17-й строчке в регулярном чемпионате страны с 9 очками. Всего «Фиорентина» провела 11 игр.