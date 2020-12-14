Кокорин может перейти в «Фиорентину» зимой из «Спартака»

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Футболист «Спартака» Александр Кокорин может сменить футбольную прописку в зимнее трансферное окно. Игроком интересуется итальянская «Фиорентина».

Как сообщает издание TUTTOmercatoWEB в понедельник, 14 декабря, в списке претендентов на роль нападающего «Фиорентины» красуется имя Александра Кокорина. Команда планирует усилится зимой после неудачного старта сезона.

Отметим, что итальянский клуб на данный момент находится на 17-й строчке в регулярном чемпионате страны с 9 очками. Всего «Фиорентина» провела 11 игр.

Александр Кокорин продолжает помогать «Спартаку» в борьбе за чемпионство. Московский клуб идет на втором месте с 35 очками после 18 туров. Сам футболист провел 10 игр и забил 2 мяча.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы.