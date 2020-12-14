Галкин показал Пучагеву в домашней одежде и без макияжа

Юморист и артистка собирали вместе детей в школу.

Юморист Максим Галкин поделился фотографией, на которой можно рассмотреть певицу Аллу Пугачеву без косметики и в домашнем халате. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте.

Шоумен показал поклонникам своих детей, Лизу и Гарри, которые стоят на пороге особняка перед походом школы. На заднем фоне виднеется Пугачева – она совсем не была готова к съемкам и поэтому предстала в домашней одежде.

«Обожаю Аллу! Особенно такую — домашнюю…»,

— пишут восторженные подписчики.

Тем временем некоторые продолжают гадать, сколько пластических операций сделала Пугачева за всю жизнь. Сама певица уверяет, что ей они противопоказаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанат Аллы Пугачевой две недели прожил на крыше над квартирой певицы.