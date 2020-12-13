Фанат Аллы Пугачевой две недели прожил на крыше над квартирой певицы

Поклонник певицы Аллы Пугачевой целых две недели прожил на крыше над квартирой кумира. Об этом рассказала бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова.

Фанат иногда залезал в квартиру к Пугачевой через окна и воровал еду из холодильника. Впрочем, он был абсолютно безобидным. Деньги и ценные вещи поклонник не трогал.

«Он хотел на ней жениться! Из вещей взял только плеер, чтобы слушать ее кассеты, и принадлежности для бритья», — сказала женщина в эфире программы «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Алла Пугачева в пятый раз стала бабушкой – ее племянник Владислав стал отцом.Снимок девочки выложили в социальные сети 14 октября, хотя родилась она в августе. Ее назвали Евгенией.