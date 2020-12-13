Фанат Аллы Пугачевой две недели прожил на крыше над квартирой певицы

Фанат Аллы Пугачевой две недели прожил на крыше над квартирой певицы
Алла Пугачева. Фото: Instagram alla_orfey

Поклонник певицы Аллы Пугачевой целых две недели прожил на крыше над квартирой кумира. Об этом рассказала бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова.

Фанат иногда залезал в квартиру к Пугачевой через окна и воровал еду из холодильника. Впрочем, он был абсолютно безобидным. Деньги и ценные вещи поклонник не трогал.

«Он хотел на ней жениться! Из вещей взял только плеер, чтобы слушать ее кассеты, и принадлежности для бритья», — сказала женщина в эфире программы «Звезды сошлись!» на телеканале НТВ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Алла Пугачева в пятый раз стала бабушкой – ее племянник Владислав стал отцом.Снимок девочки выложили в социальные сети 14 октября, хотя родилась она в августе. Ее назвали Евгенией.

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