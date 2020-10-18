Алла Пугачева в пятый раз стала бабушкой

Племянник артистки заявил, что у нее родилась внучка.

Певица Алла Пугачева в пятый раз стала бабушкой – ее племянник Владислав стал отцом. Об этом сообщает «СтарХит». Снимок девочки выложили в социальные сети 14 октября, хотя родилась она в августе. Ее назвали Евгенией.

Известно, что супруге Владислава потребовалась госпитализация. Что стало причиной – не уточняется. Говорится лишь, что малышка должна была появиться на свет в сентябре. Племянник Пугачевой не спешил делиться подробностями в медиапространстве.

Какое-то время о рождении Евгении не знала даже Примадонна. Пользователи уже оставили множество комментариев под снимком девочки – кто-то считает, что она похожа на мать, а кто-то убежден, что на отца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов уверяет, что Пугачева и Галкин вместе из-за выгоды. Критик заверил, что между супругами нет страсти.