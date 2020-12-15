БДТ анонсировал спектакль «Недоросль» в игре Minecraft

Актеры Большого драматического театра имени Товстоногого сыграют в интерактивном спектакле «Недоросль», который покажут на сцене, созданной в видеоигре Minecraft.

«Артисты БДТ, играя за героев пьесы «Недоросль» в реальном времени, расскажут историю о неправильном взрослении и человеческих нравах XVII века, которые очень узнаваемы и сейчас», — сказано в сообщении театра.

Премьера столь необычного спектакля по пьесе Дениса Фонвизина назначена на 21:00 во вторник, 15 декабря. Лаунчер будет доступен для скачивания в день премьеры с 11:00 до 20:00 на БДТdigital.

Для зрителей, у которых нет аккаунта в Minecraft, будет организован прямой эфир из виртуального БДТ на профиле театра на Youtube.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Михайловском театре отменили спектакли 30 и 31 декабря из-за успеха «Золушки».